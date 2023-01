Polícia cearense captura mais de 31 mil suspeitos de cometer crimes em 2022

As Forças de Segurança do Ceará capturaram 31.054 suspeitos de cometer crimes (entre adultos presos e adolescentes apreendidos), no ano de 2022. Uma média diária de 85 capturas no Estado, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Os dados foram coletados pela Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp), da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp). Apenas no último mês de dezembro, 2.629 capturas foram realizadas pelas equipes policiais em todo o Estado.

“Esse quantitativo de 31 mil capturas em 2022 só demonstra o trabalho integrado, o empenho e dedicação de todas as Forças de Segurança do Estado do Ceará. Somado a isso, existe o trabalho em paralelo e em conjunto das inteligências das Polícias Civil e Militar e da própria Coordenadoria de Inteligência da SSPDS, que trabalham, lado a lado, para a redução dos crimes, e mostram que, com o investimento nas áreas de Segurança e Inteligência, os resultados surgem e os índices de violência são reduzidos”, afirma o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Samuel Elânio.

Outros números positivos

Nas últimas semanas, outros números positivos foram divulgados pela SSPDS. No dia 12 de janeiro, foi divulgado um balanço com o resultado do trabalho da 12° Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Entre janeiro e dezembro de 2022, 979 pessoas que estavam desaparecidas foram localizadas em Fortaleza.

Já no último dia 9 de janeiro, foi divulgado que no último ano, mais de 5 toneladas de entorpecentes foram apreendidas em todo o Estado pelas Polícias cearenses. Durante o período, 5.684,21 kg de drogas como maconha, crack e cocaína foram retiradas de circulação pelas equipes policiais.

Outro indicador positivo obtido pelas Forças de Segurança em 2022, divulgado no dia 5 de janeiro, apontou para uma redução de 10% nas mortes provocadas por crimes violentos no Ceará.

