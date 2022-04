PM é suspeito de estuprar duas adolescentes de 14 anos em Fortaleza, sob promessa de dar celulares

Um soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE) é suspeito de estupro de vulnerável, cometido contra duas adolescentes de 14 anos, sob a promessa de dar aparelhos celulares para elas. A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e do Sistema Penitenciário do Ceará (CGD) abriu investigação administrativa sobre a conduta do PM.

O Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra o militar foi publicado em portaria no Diário Oficial do Estado (DOE) da última quinta-feira (7). Segundo o documento, "as mencionadas condutas, prima facie, ferem os Valores da Moral Militar Estadual".

O caso teria ocorrido no bairro Granja Portugal, em Fortaleza, em 25 de setembro do ano passado, mas foi denunciado à Polícia Civil do Ceará (PC-CE) somente um mês depois, no dia 29 de outubro último.

Conforme a denúncia levada à Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (DCECA), o militar teve relações sexuais com duas adolescentes de 14 anos, sob a promessa de dar aparelhos celulares para elas, para que as mesmas mantivessem o fato em sigilo. A investigação criminal é sigilosa.

Policiais militares investigados por envolvimento com política

No mesmo Diário Oficial do Estado, a Controladoria Geral de Disciplina publicou duas portarias para abrir investigações administrativas contra 4 policiais militares suspeitos de cometer crimes nas últimas eleições, em 2020.

Três policiais militares (um tenente e um soldado da Reserva Remunerada, além de um cabo da ativa) irão responder a uma Sindicância Administrativa diante da suspeita de que se envolveram em atividades de campanha de um candidato, do Município de Iguatu, em 20 de outubro daquele ano. O comportamento dos PMs afrontou recomendação do Comandante Geral da PMCE, baseada em orientação da Justiça Eleitoral, segundo a CGD.

Já um sargento PM é suspeito de proferir ameaças contra pessoas que estavam manifestando intenção de voto em um determinado candidato, em Aracati, no dia 14 de novembro de 2020. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Aracati, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra ele.

A CGD abriu mais duas investigações, publicadas no DOE, contra um soldado da Polícia Militar que teria desobedecido um superior, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF); e um policial penal por acumular cargos públicos no Sistema Penitenciário do Ceará e da Paraíba.