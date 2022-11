PF investiga furto de 12 contêineres no Porto do Mucuripe, com R$ 11 milhões em mercadorias

A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Fuzanglong, na manhã desta sexta-feira (25), com o objetivo de aprofundar uma investigação sobre o furto de 12 contêineres do Porto do Mucuripe, em Fortaleza, que continham cerca de R$ 11 milhões em mercadorias. Entre os investigados estão empresários e funcionários do Porto.

Participam da ação 60 policiais federais e 4 auditores e analistas da Receita Federal do Brasil, em cumprimento a 11 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 11ª Vara da Justiça Federal. As ordens judiciais são cumpridas em residências em Fortaleza.

Polícia Federal Em nota A PF identificou alguns suspeitos da participação no furto dos contêineres, com representação e deferimento judicial das buscas nos endereços residenciais e comerciais dos investigados, incluindo sócios de empresas que atuaram na importação das mercadorias, funcionários, ex-funcionários e prestadores de serviços do Porto do Mucuripe em Fortaleza/CE."

Os contêineres furtados armazenavam mercadorias importadas irregularmente da China, apreendidas pela Receita Federal, que foram avaliadas em R$ 11 milhões, segundo a Polícia Federal.

Os suspeitos podem responder pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa, além de outros delitos que podem ser descobertos da análise do material apreendido. O nome da Operação, 'Fuzanglong', remete à mitologia chinesa - dragão chinês dos tesouros escondidos.

