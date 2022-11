Esquema de falsificação de receituário e atestado médico em Maracanaú é desarticulado e dupla presa

Dois homens foram presos sob suspeita de falsificar receituários e atestados médicos em Maracanaú. Carlos José de Sousa Almeida, 37, e Francisco Kênio Almeida Coelho, de 42 anos, foram detidos em flagrante nessa quarta-feira (23). A reportagem do Diário do Nordeste apurou que o esquema acontecia há meses e já tinha sido denunciado por uma médica, que teve os dados falsificados.

A Polícia Civil informou que recebeu denúncias sobre Carlos utilizar receitas falsas para aquisição de medicamentos. Ele foi encontrado nas imediações de um posto de saúde. Já Kênio foi detido dentro de uma unidade de atendimento, no bairro Conjunto Timbó.

"Com eles, os policiais civis encontraram cópias de receitas médicas com assinaturas falsas", disse a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Policiais fizeram uma busca nos imóveis dos suspeitos, onde localizaram mais material. Ao todo, foram apreendidas 23 folhas, entre receitas e atestados.

Há informação de que a prisão foi feita por um vereador da Cidade, que também é policial civil. Os suspeitos foram autuados por uso de documento falso e por falsificar documentos.

COMO ELES AGIAM

A reportagem apurou que os suspeitos vinham falsificando documentos, com timbre do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda. A falsificação teria como finalidade que eles recebessem medicamentos variados no posto de saúde e na UPA da Pajuçara.

Para cometerem os crimes, eles teriam pego um receituário branco legítimo, colado um carimbo de uma médica e reproduzido centenas de cópias.

Há suspeita que os detidos assinavam ou pediam que terceiros assinassem em nome da médica, também vítima da ação criminosa.

A médica, de identidade preservada, já havia alertado as autoridades sobre o esquema. Há semanas ela prestou um Boletim de Ocorrência comunicando que seus dados vinham sendo falsificados por criminosos.

INVESTIGAÇÃO

Já na delegacia, Francisco negou ser o mentor do esquema. Na versão dele, Carlos o procurou para usar sua carteirinha no hospital e teria preenchido na sua frente a falsa receita. Carlos optou por só falar na presença de um advogado.

O material e os suspeitos foram conduzidos ao 21º Distrito Policial, onde foram autuados por crime contra a fé pública. A investigação segue em andamento, sob responsabilidade do 21º DP.

A Polícia informa que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (85) 3101-2828, do 21ª DP ou no 181, Disque-Denúncia da SSPDS.

