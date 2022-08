PF deflagra operação contra produção e compartilhamento de conteúdo sexual infantil no Cariri

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (17), em Caririaçu, na Região do Cariri, uma operação para interromper a produção, armazenamento e compartilhamento de conteúdos sobre abusos sexuais de crianças e adolescentes. Os arquivos seriam disponibilizados através da internet.

Ao todo, sete agentes de segurança cumprem um mandado de busca e apreensão em domicílio localizado no município, conforme informações da corporação. A operação, intitulada "Taciturno", tem o intuito de interromper as práticas ilícitas, além de apreender celulares, documentos e outras mídias para instrução de inquérito e detalhamento da atuação do suspeito do crime investigado, que confessou os acessos proibidos.

Legenda: Os elementos coletados durante a investigação permitiram identificação de uma vítima dos crimes investigados. Foto: divulgação/PF

As investigações, iniciadas no começo deste ano, apuram denúncias apresentadas por relatório confeccionado pela organização não governamental e sem fins lucrativos Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas (da sigla em inglês NCMEC). A instituição atua como um mecanismo centralizado de recebimento de denúncias, vindas especialmente de empresas de tecnologia, sobre crimes relacionados ao abuso sexual infantil e desaparecimento de crianças.

Os dados, inicialmente analisados pelo Serviço de Repressão aos Crimes de Ódio e à Pornografia Infantil na Internet da Polícia Federal (SERCOPI/DRCC), possibilitou o aprofundamento das investigações pela Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro do Norte. Os elementos coletados durante a busca permitiram identificação de uma vítima dos crimes investigados.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, se condenado, pode responder por uma série de crimes relacionada à produção, armazenamento e compartilhamento de material pornográfico infantil e de adolescentes, podendo pegar até oito anos de prisão. Segundo a Polícia Federal, as investigações continuam com análise do material apreendido nesta quarta-feira.

