PF apreende 180 lança-perfumes em empresa transportadora em Fortaleza

180 frascos de lança-perfume foram apreendidos pela Polícia Federal (PF), na tarde dessa sexta-feira (10), durante uma vistoria de rotina em uma transportadora, em Fortaleza. De acordo com a corporação, a carga confiscada veio de Brasília, no Distrito Federal, para a capital cearense.

Para atestar a existência da substância ilícita, os policiais federais realizaram exames preliminares, que confirmaram a presença da droga.

Com a comprovação, o carregamento foi encaminhado para a Superintendência Regional da Polícia Federal, e as circunstâncias do crime, assim como seus autores, serão investigados pela corporação em um Inquérito Policial.

Não houve prisão, mas, caso sejam condenados, os envolvidos poderão responder por tráfico de drogas, crime que pode resultar em até 15 anos de prisão.