Pastor de igreja evangélica é preso por estupro em Fortaleza

O pastor de uma igreja evangélica foi preso sob suspeita de estupro, nesta quarta-feira (13), em Fortaleza. A vítima é uma adolescente de 16 anos que teria sido violentada pelo líder religioso, há pelo menos quatro anos. Há suspeita que a mãe da menina consentiu com os abusos sexuais.

O homem foi detido no bairro Antônio Bezerra, por policiais militares do 18º Batalhão de Policiamento Militar, com auxílio do Serviço de Inteligência do 12º Batalhão da Polícia Militar, em Caucaia. Pai e tia da vítima teriam incentivado a menina a denunciar, mesmo contra a vontade da mãe dela.

A reportagem apurou que a mãe da menina trabalha na casa do pastor há mais de uma década. Segundo a vítima, quando ela tinha 12 anos, o pastor tentou beijá-la na boca e tocou seu corpo.

Na época, a menina ficou assustada e contou o episódio para a mãe. A mulher desacreditou na situação e teria forçado que a filha gravasse um vídeo desmentindo as agressões.

SEQUÊNCIA DE CRIMES

De acordo com o que a reportagem apurou, os abusos continuaram e se agravaram. No ano passado, teria acontecido o primeiro episódio de estupro, na casa do suspeito. Uma fonte ouvida pela reportagem disse que a jovem informou ter escondido a situação por se sentir envergonhada e por pensar que ninguém acreditaria na versão dela.

Após investigação da Polícia Civil do Ceará, a Justiça expediu mandado de prisão contra o pastor. Em posse do documento, o tenente-coronel Hideraldo Bellini, comandante do 12ª Batalhão, determinou que uma equipe fosse ao local e efetuasse a captura do suspeito. O tenente PM Boniek comandou a patrulha do 18º que realizou a prisão.

A identificação do homem não será revelada para preservar a vítima.

