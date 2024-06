Pai suspeito de dar sonífero para estuprar filha de 13 anos é preso no Interior do Ceará

Um homem suspeito de dopar e estuprar a filha de 13 anos foi preso pela Polícia Civil, nessa quarta-feira (12), na localidade de Macacos, em Catunda, no Interior do Ceará. O investigado de 48 anos dava sonífero à garota a informando que seria medicação para aliviar as cólicas menstruais.

Familiares da vítima tiveram conhecimento do crime e com apoio do Conselho Tutelar do local denunciaram o pai da adolescente. O nome do suspeito não será divulgado para preservar a identidade da vítima.

Um mandado de prisão preventiva contra ele foi autorizado pela Comarca de Santa Quitéria.

Veja também Segurança Golpe do precatório: 5 suspeitos são presos no Ceará no por enganar beneficiários Segurança PMs são denunciados por morte de adolescente com tiros de fuzil nas costas em São Gonçalo do Amarante

Conforme a Polícia Civil, o homem não resistiu a prisão e foi levado para a Delegacia Regional de Santa Quitéria. Ele será investigado por estupro de vulnerável.