Pai é morto a tiros e filho agricultor é baleado em Iguatu; suspeita é briga de facções

Um idoso de 73 anos foi morto a tiros em uma via pública no município de Iguatu, no Interior do Ceará, nessa quinta-feira (4). O filho dele, um agricultor de 45 anos, também foi atingido pelos disparos e socorrido ao Hospital Regional de Iguatu, onde se encontra internado.

De acordo com apuração da TV Verdes Mares, integrantes de uma facção estavam à procura do neto do idoso, como não o encontraram, os suspeitos assassinaram o avô e lesionaram o pai. O idoso chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à unidade de saúde, mas foi a óbito no local. A segunda vítima está sob cuidados médicos e irá passar por uma cirurgia.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias do homicídio. "A Polícia Militar do Ceará (PMCE) também foi acionada e realizou diligências na região, que auxiliarão na elucidação do caso. As investigações estão a cargo da Delegacia Regional de Iguatu", diz o órgão.

Conforme testemunhas registraram em boletim de ocorrência, dois suspeitos estavam em uma moto e um deles efetuou os disparos, em seguida fugiram.

Segundo a polícia, ainda não há detalhes sobre a identidade dos dois suspeitos. Uma hipótese levantada é de que os dois não eram alvo dos criminosos, mas um terceiro familiar. O caso está sob investigação da PCCE.