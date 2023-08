Pai e filho são mortos a tiros em casa em Pacajus, na Grande Fortaleza

Pai e filho foram mortos dentro da própria casa no município de Pacajus, na Grande Fortaleza, na noite dessa segunda-feira (21). Eles foram surpreendidos por um grupo de homens armados que já chegaram atirando no local, no Loteamento Caminho das Estrelas, bairro Croatá II.

Segundo apuração do Sistema Verdes Mares, as vítimas são Antônio Rafael Pereira de Oliveira, de 41 anos, o pai, e Otávio Nonato de Oliveira, de 19 anos, o filho. Ainda não se sabe a motivação do crime.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), informou que Otávio possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas. O caso é investigado pela Delegacia Metropolitana de Pacajus.

"Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também compareceram ao local, e colhera indícios que auxiliarão na elucidação do caso", diz nota.