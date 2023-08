Agentes de segurança fazem 'corda humana' para resgatar motociclista que caiu em ribanceira no CE

Um motociclista foi resgatado por agentes da Guarda Civil de Pedra Branca, no Interior do Ceará, na noite da última quinta-feira (17), após cair em uma ribanceira, na rodovia federal BR-226, nas proximidades do sítio Santo Antônio, no distrito de Santa Cruz do Banabuiú. O caso foi divulgado pelo órgão nessa segunda-feira (21), nas redes sociais.

Nas imagens publicadas pela Guarda, é possível ver os agentes formando uma "corda humana" com policiais militares para puxar a vítima, que havia sido imobilizada por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O homem foi encaminhado ao Hospital Municipal São Sebastião. Já a motocicleta, uma CB600 Hornet, foi levada para a base da Guarda Municipal, em Pedra Branca. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Assista ao resgate

Como foi o acidente?

De acordo com a Guarda Municipal, o homem, que não foi identificado, trafegava na rodovia em uma motocicleta de alta cilindrada quando perdeu o controle do veículo em uma curva e caiu numa ribanceira.