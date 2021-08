Padrasto é preso suspeito de estuprar enteado de 11 anos em Massapê, no interior do Ceará

Um homem de 58 anos foi preso na quarta-feira (4) suspeito de estuprar o enteado, uma criança de 11 anos, em Massapê, no interior do Ceará.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a ação criminosa era praticada há cerca de dois anos, quando a vítima tinha nove anos.

Após acionamento das autoridades policiais e com apoio do Conselho Tutelar de Meruoca, a Polícia Civil iniciou investigações acerca da denúncia sobre um caso de estupro de vulnerável.

Com as informações sobre o crime, diligências e oitivas foram realizadas pelas autoridades policiais. A vítima, um menino que atualmente tem 11 anos, passou por exames na Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), que constataram o abuso sexual.

Assim, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do alvo, deferida pela Comarca de Meruoca, e capturou o investigado.

Procedimento

Ele, que não tinha antecedentes criminais, foi levado à Delegacia Municipal de Massapê, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Agora, as investigações continuam, pois há indícios que o homem abusava de outros parentes e crianças que moram próximo à residência dele.