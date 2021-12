Padrasto é preso suspeito de estuprar a enteada em Santana do Cariri, no interior do Ceará

Um homem de 42 anos foi preso nessa quarta-feira (8) pelas polícias Militar e Civil suspeito de estuprar a enteada em Santana do Cariri, no interior do Ceará.

De acordo com as investigações da Delegacia Regional de Crato, ele teria aproveitado a proximidade com a vítima para cometer o delito.

Ainda segundo as apurações, a enteada dele já havia sofrido outros abusos por parte do homem desde os 13 anos e engravidou.

Investigação

Policiais civis tomaram conhecimento da situação, iniciaram as oitivas e solicitaram um mandado de prisão preventiva à Justiça. Na quarta (8), o suspeito foi localizado e conduzido para a delegacia, onde o mandado foi cumprido.

Ele já tinha passagens por estupro de vulnerável e agora encontra-se à disposição da Justiça. Um exame de DNA foi solicitado para constatar se o suspeito é o pai da criança.