Polícia prende 13 suspeitos de homicídios e tráfico de drogas em Fortaleza

A Polícia Civil cumpriu 13 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão, na manhã desta quinta-feira (9), em Fortaleza. Investigado por tráfico de drogas e homicídio, o grupo é suspeito de envolvimento em uma facção criminosa no Ceará.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), as investigações inciaram há um ano e nove meses, após a prisão do chefe do esquema, identificado como Luciano Costa da Silva, conhecido como ‘Farmácia’.

Naquela época, o líder criminoso foi preso em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Desde então, segundo a pasta, todos os envolvidos foram localizados.

Segundo a polícia, além das capturas, um simulacro de fuzil, uma arma de fogo, drogas, dinheiro e aparelhos eletrônicos foram apreendidos.

Cerca de 100 policiais seguem com a operação ao longo desta quinta.

Telegram



Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste