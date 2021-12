Servente é preso em flagrante suspeito de estuprar criança de sete anos em Caucaia

Um servente de 44 anos foi preso em flagrante de um homem suspeito de estuprar uma criança de sete anos em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. A captura foi realizada na manhã dessa quarta-feira (7), logo após o crime ser registrado.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, as diligências foram iniciadas depois que militares do Comando Tático Motorizado (Cotam) foram acionados sobre um estupro de vulnerável em andamento no bairro Cipó. No local, os policiais constataram os fatos.

Na ocasião, um homem de 44 anos havia abusado sexualmente de uma criança de sete anos em um imóvel da região. Segundo a apuração dos agentes, ele era vizinho da vítima e realizava trabalhos de servente na casa.

Diante do flagrante, o suspeito foi conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da cidade, onde foi autuado por estupro de vulnerável.

Já a criança foi submetida a exames na Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). Agora, ele encontra-se à disposição da Justiça.