Operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas resulta em três prisões no CE e uma em MG

Três pessoas foram presas no Ceará e uma em Minas Gerais, na quinta-feira (3), fruto da operação "Terminus", deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG). O objetivo da ofensiva foi combater um grupo criminoso envolvido com o tráfico de drogas.

As prisões no Ceará aconteceram em Fortaleza, Eusébio e Sobral. Os detidos foram identificados como Francisco Rafael Feitosa Araújo, 35, conhecido como "Lorim Santa Quitéria" e com passagens por tráfico de drogas; Estevilândio da Silva Pereira, 33, conhecido como "TX", e Evilane Pinto Ferreira, conhecida como "Nenem Sb".

Insumo para desdobramento de cocaína

A quarta prisão, de Renan Honorato dos Santos, 32, ocorreu na cidade mineira de Governador Valadares. Segundo a investigação, ele fornecia insumos para o desdobramento de cocaína através de uma empresa que adquiria os produtos.

Os demais presos trabalhavam vendendo drogas a serviço de André Gomes de Sá, 38, também conhecido como "Rossi", e preso em setembro de 2021. Ainda conforme a PC-CE, André era o "braço direito" de outro criminoso, Paulo Diego da Silva Araújo, 40, o "Dino", considerado chefe de uma facção criminosa paulista no Ceará. Ele foi preso em maio do ano passado.

"Tanto o André como o Paulo Dino não faziam a comercialização direta dos entorpecentes, essas pessoas [presos na quinta-feira] de fato é que faziam. A gente consegue estabelecer esse link entre fornecedores ou dos entorpecentes ou de insumos com as lideranças aqui do Estado e também de fato as pessoas que realizam a comercialização em si", disse o titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), delegado Klever Farias, em coletiva de imprensa.

"Eram pessoas que potencialmente poderiam, com a prisao dele, vim a assumir esses cargos que ficaram vagos em razão das prisões", concluiu Farias.

Além dos mandados de prisão desta quinta-feira (3), foram cumpridos quatro de busca e apreensão em desfavor dos criminosos. A polícia apreendeu celulares, armas de fogo e um veículo.