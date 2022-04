"Operação Atroz": Polícia Civil cumpre mandados de prisão em Caucaia

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a 3ª fase da "Operação Atroz". O objetivo é desarticular um grupo criminoso envolvido em crimes no município da Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Até o momento, a PC-CE realizou três prisões em flagrante, cumpriu quatro mandados de prisão preventiva e apreendeu duas armas de fogo, nove celulares e mais de R$ 20 mil em dinheiro.

Ao todo, 80 policiais civis participam da operação. A ação segue em andamento e mais detalhes serão divulgados ao longo do dia, informou a PC-CE.

Legenda: A PC-CE apreendeu duas armas de fogo, nove celulares e mais de R$ 20 mil em dinheiro Foto: Divulgação