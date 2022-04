Policial militar é acusado de atirar contra a casa de outro PM em Fortaleza

Um soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE) é acusado de atirar contra a casa de outro PM, em Fortaleza, ao confundir com a residência de outro militar - que seria o verdadeiro alvo da ação criminosa. A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e do Sistema Penitenciário do Ceará (CGD) abriu investigação administrativa sobre o caso.

O Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra o soldado John Lennon Sousa Alves foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) da última terça-feira (5). O ataque criminoso ocorreu na Rua Jacaúna, na Barra do Ceará, no dia 10 de maio do ano passado.

O veículo utilizado na ação foi encontrado na residência de Jhon Lennon. A investigação policial apontou que o PM foi o autor de seis disparos contra a casa de outro soldado da Polícia Militar, mas que o alvo era um cabo PM que morava na mesma rua e que era ex-namorado da atual companheira do acusado.

Na seara criminal, o soldado John Lennon Sousa Alves é réu na Vara da Auditoria Militar do Ceará, da Justiça Estadual, desde 30 de setembro de 2021, pelos crimes de tentativa de homicídio e erro sobre a pessoa - previstos no Código Penal Militar. O policial militar está preso temporariamente, no Presídio Militar, em Fortaleza, desde o último dia 12 de fevereiro.

No curso da investigação policial, a Polícia apreendeu, com John Lennon, uma pistola calibre Ponto 40; munições de calibres diversos de uso restrito; R$ 11,2 mil em espécie; pequenas quantidades de crack, cocaína e maconha; balança de precisão; e placas veiculares (inclusive uma com 31 multas de trânsito).

Ao ser interrogado, o acusado revelou que está de Licença para Tratamento de Saúde Própria (LTPS) na Polícia Militar e alegou que, no horário dos disparos de arma de fogo contra um colega de farda, estava alcoolizado na casa da sua sogra.

A defesa do policial militar, representada pela Associação dos Militares Estaduais do Ceará (AME-CE), argumentou à Justiça que a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) é "pautada apenas em suposições de uma informação de populares que jamais apareceram na fase inquisitorial".

Soldado responde a outros crimes

De acordo com a denúncia do MPCE, o soldado John Lennon Sousa Alves responde a mais dois processos criminais na Justiça Estadual: uma tentativa de homicídio de um vizinho seu, ocorrido no dia 20 de março de 2020; e um caso de ameaça, desacato e desobediência a um militar superior.

Policiais investigados por outros crimes

A Controladoria Geral de Disciplina também publicou portarias com investigações administrativas contra outros seis policiais suspeitos de cometer delitos - sendo cinco PMs e um policial civil.

Confira as investigações:

Tenente-coronel da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Ceará é suspeito de de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em Juazeiro do Norte, em maio de 2018;

Cabo PM foi preso em flagrante, sob efeito de álcool, por agredir a própria companheira, em Quixadá, em novembro de 2020;

Soldado PM é suspeito de agredir fisicamente um preso, em Crateús, em agosto de 2021;

Soldado PM é suspeito de brigar com outro homem, em Camocim, de folga, em julho de 2021;

Soldada PM é suspeita de desrespeitar e desacatar superior, em Fortaleza, em maio de 2021;

Policial civil é suspeito de "se comportar de forma desagregadora em detrimento dos demais policiais civis", em Itaitinga, o que foi registrado em fevereiro de 2020.