Irmãs são mortas com tiros de escopeta dentro de casa e na presença dos pais em Caucaia

Duas irmãs foram mortas a tiros dentro de casa e na presença dos pais, na noite de sexta-feira (16), no distrito de Sítios Novos, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. A Polícia Militar disse que os criminosos usaram uma escopeta calibre 12 e outras armas de fogo na ação, que pode ter relação com briga de facções criminosas rivais.

A equipe do 12º Batalhão afirmou que as mulheres - que não tiveram nome e idade revelados - estavam na residência onde moravam com a família quando uma quadrilha formada por, pelo menos, cinco homens chegou em um carro e uma moto. Testemunhas relataram que outros dois comparsas deram apoio.

Também de acordo com os policiais militares, quando as duas perceberam a situação, correram para o quintal do imóvel para tentar fugir da investida. O grupo perguntou aos pais delas onde as irmãs estavam, e eles responderam que não se encontravam na casa.

Ameaça

Segundo a composição, o bando ficou entre 10 e 15 minutos na residência, e ameaçou matar a família caso ninguém falasse o paradeiro as irmãs.

Legenda: A Polícia Militar não divulgou se as duas irmãs tinham antecedentes criminais Foto: Rafaela Duarte

Depois, os criminosos perceberam um "barulho estranho" vindo do quintal. Ao chegar lá, viram que elas estavam tentando fugir do imóvel, e efetuaram os disparos de arma de fogo contra as duas.

Rosto completamente desfigurado

Os agentes informaram que os tiros atingiram a cabeça e a boca das vítimas. O rosto de uma delas ficou completamente desfigurado. Testemunhas contaram que elas eram envolvidas com uma facção criminosa.

A Polícia Militar não divulgou se as duas irmãs tinham antecedentes criminais, alegando que poderia atrapalhar as investigações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Logo após o crime, a quadrilha responsável pelo duplo homicídio foi embora do local e até a publicação desta matéria ninguém havia sido preso.