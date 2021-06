OAB repudia fala de delegado sugerindo que advogados criminais auxiliam facções no Ceará

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Ceará repudiou, nesta sexta-feira (11), uma declaração do titular da delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), Wilson Camelo. Segundo a entidade, o delegado sugeriu que advogados criminais atuam na comunicação entre membros do crime organizado presos e pessoas em liberdade.

"A OAB Ceará repudia a declaração do delegado Wilson Camelo que colocou a advocacia criminal como se fosse comparsa de criminosos. Nós não podemos criminalizar a advocacia criminal", declarou o presidente da OAB, Erinaldo Dantas.

O jurista explicou que a classe exerce um papel fundamental na defesa do Estado Democrático de Direito. Para o presidente da OAB, a declaração do delegado foi ofensiva por generalizar a classe. Advogados criminais são responsáveis por defender pessoas que estão sendo acusadas de algum crime, sendo inocentes ou não.

"A acusação feita por ele de que os advogados criminalistas que vão aos presídios estão levando bilhetes, generalizando, é uma acusação da qual a OAB repudia. Nós defendemos, acima de tudo, o exercício do direito de defesa", disse.

Erinaldo Dantas finalizou frisando que a comunicação entre os criminosos também pode ser feita através de servidores, terceirizados ou "qualquer outro tipo de canal".

Entenda

Em coletiva de imprensa sobre a prisão da advogada cearense suspeita de ajudar facções criminosas, realizada nesta quinta-feira (10), o titular da Draco, Wilson Camelo, declarou que os detentos usam os profissionais para enviar ordens e mensagens para pessoas de fora do sistema penitenciário.

"A forma que eles estão agora utilizando para estar passando essas informações de quem está preso para os criminosos que estão em liberdade, em algumas ocasiões, é por meio de advogados", disse.

Na ocasião, ao ser questionado se havia a possibilidade de outros advogados criminais serem investigados pelo mesmo delito, o delegado confirmou que sim.

"A forma que o crime está encontrando de passar essas informações de quem está preso para quem está fora do sistema penitenciário é através de parentes ou através de alguns advogados que costumam fazer esse tipo de coisa", afirmou.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda nota para atualizar esta matéria.

Advogada presa por ajudar facções

A advogada cearense foi presa na quarta-feira (9) em Joinville, Santa Catarina, suspeita de integrar uma organização criminosa no Ceará. Segundo a Polícia Civil, ela atuava como mensageira de chefes de facções criminosas presos para outros membros dos grupos.

Legenda: Sâmya Brilhante Lima possui antecedente pelo crime de receptação e é suspeita de acessar, de forma fraudulenta, processos judiciais que se encontram em segredo de Justiça. Foto: Reprodução Polícia Civil

Sâmya Brilhante Lima, de 38 anos, já possui antecedente pelo crime de receptação e é suspeita de acessar, de forma fraudulenta, processos judiciais que se encontram em segredo de Justiça.

Segundo o delegado Wilson Camelo, a advogada fugiu para o Sul do País após ter prisão preventiva decretada no Ceará. Ela foi detida na casa de parentes.

Ainda segundo a Polícia, ela será transferida para o Ceará, e as investigações continuam para identificar outras pessoas envolvidas na atividade.