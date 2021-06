Advogada cearense suspeita de ajudar facções criminosas é presa em Santa Catarina

Uma advogada cearense foi presa nesta quarta-feira (9) em Joinville, Santa Catarina, suspeita de integrar uma organização criminosa no Ceará. Segundo a Polícia Civil, ela atuava como mensageira de chefes de facções criminosas presos para outros membros dos grupos.

Leia Mais: Segurança Grupo paulista é preso por roubar relógios de luxo na área nobre de Fortaleza

Sâmya Brilhante Lima, de 38 anos, já possui antecedente pelo crime de receptação e é suspeita de acessar, de forma fraudulenta, processos judiciais que se encontram em segredo de Justiça.

Segundo o delegado Wilson Camelo, da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), a advogada fugiu para o Sul do país após ter prisão preventiva decretada no Ceará. Ela foi detida na casa de parentes.

"Com o avançar das investigações identificamos que ela ia para dentro dos presídios conversar com as lideranças das facções e trazer orientações para os criminosos em liberdade, inclusive relacionadas a quem iria assumir determinados pontos de tráfico de drogas", disse o delegado em entrevista à TV Verdes Mares.

Ainda segundo a polícia, ela será transferida para o Ceará e as investigações continuam para identificar outras pessoas envolvidas na atividade.