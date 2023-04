Número de mortes violentas na Semana Santa no Ceará é o menor desde 2009

Durante a Semana Santa 2023, 22 pessoas foram vítimas de mortes violentas no Ceará. O dado foi divulgado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) nesta segunda-feira (10), em coletiva de imprensa para apresentar o balanço do período do dia 6 de abril, a partir das 18h, até às 6h deste dia 10.

Conforme a SSPDS, comparado o feriado de 2022 e 2023, o número reduziu quase 50%, já que no ano passado foram registrados 43 Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), que englobam homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

A Pasta ainda destaca que o número de 2023 é o menor da série histórica, iniciada em 2009, quando foram registradas 25 ocorrências. Para o titular da Secretaria, Samuel Elânio, a redução se deve ao alinhamento entre as Forças de Segurança do Ceará e da União.

Samuel Elânio Secretário SSPDS “Desde 2009 não tínhamos uma redução tão considerável de CVLIs no período. Isso, para nós, é um fator histórico e importante no trabalho integrado das Forças de Segurança do Ceará e da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública, que nos aponta os locais estratégicos de atuação. Somado a isso, pontuo o importante trabalho das inteligências da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e da SSPDS"

ROUBOS E APREENSÕES

Durante a Semana Santa, a SSPDS contabilizou 181 Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) e apreendeu 188,68 quilos de drogas.

Um dos CVPs (roubo) foi contra uma policial militar feminina. A mulher foi assaltada por criminosos, no bairro Parquelândia, em Fortaleza, na sexta-feira (7). A arma de fogo dela e outros pertences foram subtraídos.

Um vídeo de câmera de segurança mostra a policial, pronta para sair em uma motocicleta, ser surpreendida por criminosos que passavam em um carro, na Rua Padre Guerra. Após o roubo, os suspeitos fogem.

VEJA VÍDEO:

Uma investigação foi aberta no 10º DP (Antônio Bezerra), da Polícia Civil, "que segue à frente das investigações com o objetivo de elucidar o caso".

Além disso, 35 armas de fogo foram recolhidas na Semana Santa

"Durante o feriado de 2023, as forças de segurança atuaram de forma integrada em ações realizadas em todo o Estado, por meio da “Operação Semana Santa 2023”. A ofensiva foi coordenada pela Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol/SSPDS). A operação contou com um efetivo diário de 6.497 profissionais da Segurança Pública empregados nas ações", disse a Secretaria.

