Criança de 2 anos de idade é levada para hospital com sinais de embriaguez alcoólica em Itarema

Uma criança de dois anos de idade foi levada para um hospital de Itarema, no interior do Ceará, no último sábado (8), com possível intoxicação alcoólica. A mãe foi conduzida à delegacia municipal para prestar depoimento sobre o caso.

Não há, ainda, informações sobre o estado de saúde da criança. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) apenas informou, em nota, que a Polícia Civil investiga uma ocorrência de periclitação da vida ou saúde na zona rural de Itarema e que os agentes de segurança foram acionados após o menino dar entrada no hospital com sinais de embriaguez alcoólica.

A mãe foi ouvida pelos policiais, que seguem em diligências e oitivas para elucidar os fatos.

Denúncias

Quem tiver informações que possam contribuir para as investigações policiais pode repassar pelo número (88) 3667-1300, da Delegacia Municipal de Itarema.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, WhatsApp pelo qual podem ser enviadas mensagens em áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.