Reforço na Segurança Pública: SSPDS inicia Operação Semana Santa 2023 no Ceará

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) iniciou a Operação Semana Santa 2023, nesta quinta-feira (6). Conforme a Pasta, 5.502 policiais militares, 242 policiais civis, 534 bombeiros militares, 88 profissionais da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e 131 homens e mulheres lotados na SSPDS atuarão diariamente, até o próximo domingo (9).

Deve haver reforço no policiamento ostensivo nas cidades de Itapipoca, Tianguá, Camocim, Quixadá, Morada Nova, Ibicuitinga, Aracati e Guaramiranga. "Dentro do efetivo mencionado, parte dos agentes integram o Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), que fiscalizará o trânsito para coibir crimes e imprudência de motoristas e motociclistas nas rodovias estaduais", disse a Secretaria.

A Polícia Civil afirma que todas as Delegacias Regionais vão estar em regime de plantão: "em Fortaleza, funcionarão as delegacias do 2º Distrito Policial (2º DP), 9º DP, 10º DP, 13º DP, 30º DP, 32º DP, 34º DP, além das Delegacias da Criança e do Adolescente (DCA), da Defesa da Mulher (DDM), e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)".

Outra preocupação da SSPDS é relacionada aos possíveis afogamentos. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) estará voltado para monitoramento em praias, lagoas e açudes, além de atender ocorrências relacionadas ao resgate e ao salvamento de pessoas.

"O trabalho será realizado, diariamente, por 534 bombeiros militares, com apoio de viaturas, motos-aquáticas, botes e quadriciclos. Do total, 255 se dedicarão às ocorrências de salvamento aquático"

NAS ESTRADAS

Nas CEs, a expectativa é de 588 agentes do BPRE, por dia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) destaca que a população deve ficar atenta às restrições de tráfego e à mudança temporária de fluxo da BR-116.

Há restrição de fluxo de veículos de carga e da mudança de sentido de tráfego prevista para o próximo domingo (9), durante a Operação Mão Única em Chorozinho.

16 acidentes Foram registrados pela PRF no Ceará durante a Semana Santa de 2022. 11 pessoas feridas e uma morte

Durante os quatro dias de operação, a PRF estará presente em trechos estratégicos das rodovias, realizando fiscalização de trânsito e combate à criminalidade. Os agentes estarão atentos às infrações de trânsito, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, uso de celular ao volante, falta de uso de cinto de segurança e de cadeirinhas para crianças, entre outras.

"A Operação Semana Santa 2023 é uma das ações da PRF para garantir a segurança viária nas estradas durante os feriados prolongados, que registram um aumento no fluxo de veículos e, consequentemente, um maior risco de acidentes. A PRF alerta os motoristas para que redobrem a atenção e respeitem as normas de trânsito para que possam chegar ao seu destino com segurança", disseram.

