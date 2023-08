Na véspera do enterro, família desconfia que mulher morta no Ceará foi assassinada pelo namorado

PCCE

“A Polícia informa que instaurou um Inquérito Policial para investigar as circunstâncias da morte de uma mulher, de 53 anos, registrada no último dia 20 de julho, no município de Morada Nova - Área Integrada de Segurança 20 (AIS 20) do Estado. Durante as investigações, o laudo cadavérico confeccionado pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), a partir de exames no corpo da mulher, apontou que a causa da morte foi suicídio por enforcamento”.