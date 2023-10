Mulher tem casa incendiada em Juazeiro do Norte; ex-namorado é suspeito do crime

A madrugada do último sábado (7) foi de desespero em uma rua do bairro do Horto, em Juazeiro do Norte, quando uma residência foi incendiada. A proprietária da casa indica que o principal suspeito do crime é o ex-namorado dela e aponta o término recente do relacionamento como motivador para o ato criminoso.

A mulher de 36 anos, que não terá a identidade revelada, denunciou o caso à Polícia no mesmo dia, revelando que o namoro entre os dois havia terminado no dia anterior, sexta-feira (6). Segundo ela, o homem teria enviado diversas ameaças em mensagens, inconformado com o fim do relacionamento. Segundo o informado no BO, o ex-namorado é uma pessoa "extremamente ciumenta", que já teria feito ameaças outras vezes.

Com medo, ela foi dormir na casa da mãe. O ex-companheiro chegou a ir ao endereço, na noite de sexta-feira, e ela ressaltou que queria encerrar a relação.

Imagens de câmeras de segurança da rua mostram um homem carregando o que seria um galão de gasolina em direção ao imóvel, por volta das 3h.

Itens como a cama, mesa de jantar, sofá e guarda-roupa, além de objetos pessoais da vítima, foram atingidos pelo fogo, assim como o quarto da filha da mulher.

Os vizinhos foram os responsáveis por conter parte das chamas de início e, logo em seguida, solicitaram ajuda ao Corpo de Bombeiros. Imagens captadas após o fim do incêndio mostram parte da casa destruída, com itens completamente consumidos.

À Polícia, a mulher afirmou que deve continuar na casa da mãe por medo do retorno do ex-namorado. Ela solicitou medidas protetivas que assegurem a integridade dela e da filha para quaisquer atos que ele possa tentar cometer. Até esta terça-feira (10), o homem não foi localizado pelas autoridades.

Investigação do caso

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) "investiga as circunstâncias de um incêndio em um imóvel".

O posicionamento confirma que a casa de uma mulher foi incendiada, mas não havia ninguém no imóvel no momento da ocorrência.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionado para conter as chamas e, até o momento, as investigações estão a cargo da Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte (DDM), com auxílio das imagens de câmeras de segurança.

Denúncias sobre o caso podem ser enviadas, de forma anônima, pelo número (88) 3102-1102, que é o telefone da DDM. Há ainda o Disque-Denúncia da SSPDS (181) e o WhatsApp (85) 3101-0181.