Mulher transexual é assassinada a tiros em Juazeiro do Norte

Uma mulher transexual foi assassinada a tiros, em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, na manhã deste sábado (7). O suspeito fugiu após o crime e não foi preso, até a publicação desta matéria.

A reportagem apurou que a vítima se trata de Tainá de Souza Rodrigues (também conhecida como Catarina), de 21 anos, apesar de a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmar, em nota, que ela não foi identificada formalmente.

O caso foi registrado na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) da região, que apura o fato e realiza diligências para identificar a autoria, bem como descobrir a motivação do crime", informou a SSPDS.

Guardas municipais de Juazeiro do Norte que estiveram na ocorrência informaram que um homem chegou em uma motocicleta a um bar, entrou em discussão com Catarina, sacou uma arma de fogo e realizou três disparos contra a vítima.

Conforme a Guarda Municipal, a mulher transexual tinha passagens pela Polícia pelos crimes de tráfico de drogas e furto. A vítima era monitorada pelo Sistema de Justiça do Estado por tornozeleira eletrônica, até o ano passado.

O presidente da Associação Nordestina de LGBT, Gilney Matos, complementa que a motivação da discussão foi o fato de o suspeito não pagar a um programa sexual realizado por uma amiga de Catarina.

Gilney Matos Presidente da Associação Nordestina de LGBT, Sempre vêm aquelas informações chaves, que a gente sempre precisa estar dialogando, porque tentam cada dia invisibilizar as mortes de pessoas LGBTs, travestis e transexuais. Estamos hoje no País que mais mata (essas pessoas) pelo 15º ano consecutivo."

Como repassar informações à Polícia

A SSPDS ressaltou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais: "As informações podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia"

As informações podem ser encaminhadas ainda para o telefone (88) 3102-1116, da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Pasta.