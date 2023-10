Mulher é presa por tentar asfixiar marido durante relação sexual em Milhã, no Interior do Ceará

Uma mulher, de 42 anos, foi presa em flagrante por tentar asfixiar o marido, um idoso de 66 anos, durante uma relação sexual na madrugada dessa quinta-feira (5). O caso ocorreu na localidade de sítio Fortaleza, no município de Milhã, no Interior do Ceará, onde a Polícia Militar (PMCE) realizou a prisão da suspeita.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), a polícia foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio enquanto fazia uma patrulha da região. Ao chegarem à residência da vítima, os agentes de segurança foram informados que a mulher teria tentado matar o próprio marido após amarrá-lo durante um momento íntimo.

Veja também

Conforme as investigações, a vítima teria conseguido se soltar e fugir do ataque da mulher. Após a fuga, ele pediu ajuda a familiares, que acionaram a equipe policial.

A suspeita foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhada à Delegacia Regional de Quixadá da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). As investigações seguem a cargo da Delegacia Regional de Senador Pompeu da PC-CE.