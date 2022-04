Mulher suspeita de enviar sementes de maconha pelos Correios é presa pela PF no Cariri

Uma mulher suspeita de enviar sementes de maconha através dos Correios foi presa, nessa terça-feira (19), pela Polícia Federal em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. Na residência em que ela foi encontrada, os agentes de segurança acharam 46 vasos com pés da planta.

Em vídeos, divulgados pela Polícia, é possível observar o sistema de cultivo que mantinha as plantas no interior do imóvel.

Segundo as investigações, a suspeita despachava diversos envelopes com as sementes da planta, que eram originárias da Espanha, para diversos destinatários. Na residência em que ela foi presa, os policiais federais localizaram outras sementes além de duas estufas com 46 vasos de pés de maconha.

A mulher foi indiciada pelos artigos 33 da Lei 11343/2006 e 334-A do Código Penal , que prevê penas de até 20 anos de reclusão. Ela foi recolhida à penitenciária feminina da cidade de Crato, onde está à disposição da Justiça.

Legenda: Os grãos eram enviados em envelopes para diversos destinatários através dos Correios Foto: divulgação/PF

