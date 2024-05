Mulher é presa em Tianguá suspeita de maus-tratos contra 15 animais

Uma mulher, de 50 anos, foi presa em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) suspeita de maus-tratos contra 14 cães e um gato, no município de Tianguá, na última sexta-feira (10). O caso chegou a polícia por meio do Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Ao chegar no local para verificar a denúncia, uma equipe do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) encontrou os animais em estado de desnutrição, sem água ou alimentos, em uma residência no bairro Emape.

Veja também Segurança Quadrilha especializada em roubo de Hilux é presa em Maracanaú Segurança Justiça recomenda afastamento de policiais penais suspeitos de tortura e maus-tratos no Ceará

Diante dos fatos, os policiais iniciaram as diligências e deram voz de prisão à tutora dos animais, uma mulher de 50 anos. A suspeita foi conduzida para a Delegacia Regional de Tianguá, da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde foi autuada em flagrante pelo crime de maus-tratos contra animais. No momento, a mulher está à disposição da Justiça. Os animais ficaram sob os cuidados da ONG Coração Valente, parceira da PMCE, que se comprometeu em oferecer os cuidados necessários.

Em caso de resgates de animais, para onde ligar?

As Forças de Segurança do Ceará estão preparadas para resgatar animais, sejam eles domésticos ou silvestres. Os contatos para acionamento de socorro são os seguintes:

Disk Denúncia (SSPDS)

Telefone: 181 – (85) 3101-0181

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE)

Telefone: 193

Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA/PMCE)

Telefones: (85) 3101.3545 – 3101.3577

Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA)

Telefones: (85) 3247.2630 – 190