MPCE pede que 24 policiais civis acusados de tortura e tráfico permaneçam afastados das funções

O Ministério Público do Ceará (MPCE) se posicionou contrário a um pedido da defesa de 24 policiais civis para eles retornarem às atividades na Polícia Civil do Ceará (PC-CE). O grupo está afastado há mais de dois anos em razão da acusação de integrar uma organização criminosa, dentro da Delegacia de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), que cometia delitos como corrupção, tortura e tráfico de drogas, em Fortaleza.

Em manifestação enviada à Vara de Delitos de Organização Criminosa, da Justiça Estadual, na última terça-feira (26), o MPCE afirmou que os motivos que levaram à decretação da medida cautelar de afastamento das funções ainda persistem.

Ministério Público do Ceará Em manifestação Nesse contexto, salienta-se que a própria natureza do delito de integrar grupo criminoso organizado para prática de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, que configuram crimes permanentes, ratifica a contemporaneidade dos requisitos ensejadores da medida cautelar, sendo certo que a prova coligida indica acentuado grau de organização das ações criminosas, permanecendo presentes os requisitos do afastamento funcional."