MPCE denuncia homem que espancou ex-namorada por tentativa de feminicídio em Boa Viagem

O Ministério Público do Ceará (MPCE) oficializou denúncia contra Pedro Henrique Lopes Rodrigues, 26, por tentativa de feminicídio contra a ex-namorada, de 22 anos, em Boa Viagem, no interior do Estado. O órgão quer, também, que ele seja punido por descumprir medida protetiva e causar sofrimento físico, psicológico e moral à vítima.

Pedro Henrique está preso preventivamente desde o último dia 3 de julho. O crime ocorreu no dia 1º deste mês. Na última segunda-feira (11), ele foi indiciado pela Polícia Civil por lesão corporal no contexto de violência doméstica — e não por tentativa de feminicídio.

Em entrevista à TV Verdes Mares, a vítima relatou que foi trancada e espancada em um depósito de bebidas pelo ex-namorado.

"Começou com palavras violentas, xingamentos, depois, com puxão de cabelo, empurrão, pegando forte nos braços e, depois, partir para agressão de bater", contou.

Na denúncia, o promotor de Justiça Alan Moitinho, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Boa Viagem, escreveu que Pedro Henrique tentou matar a ex-namorada "mediante emprego de tapas, chutes, socos, empurrões, arremesso de objetos em sua face e até mordidas".

Além disso, afirmou que o ato só não foi consumado devido à intervenção de um amigo do acusado, que, ao se deparar com a cena, o segurou, impedindo que as agressões continuassem.

Não aceitava o fim

A vítima tinha uma medida protetiva contra o acusado. Segundo ela, ele não aceitava o fim do relacionamento e a perseguia, inclusive, em seu trabalho.

O MPCE quer, aliás, que Pedro Henrique seja acusado, também, pelo crime de perseguição.

O que ele alega

Em depoimento à Polícia, o acusado disse que foi a ex-namorada quem o procurou na madrugada do crime e que os dois estariam sob efeito de bebidas alcoólicas.

Disse, também, que a ex-companheira teria tido uma "crise de ciúmes" ao ver conversas dele com outra mulher em seu celular e que teria começado a quebrar objetos do depósito e a agredi-lo, com xingamentos e uma mordida no dedo — que ele teria retribuído. Ele negou ter dado chutes, socos e tapas na vítima e tê-la trancado.