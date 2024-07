Motocicleta com quatro pessoas bate em poste em Fortaleza; uma delas morreu

Um acidente envolvendo uma motocicleta que levava quatro pessoas ocasionou a morte de uma delas.

A situação ocorreu no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, neste domingo (14). A vítima é uma mulher, ainda não identificada.

Na ocasião, a motocicleta colidiu com um poste. De acordo com a Secretaria da Segurança Púiblica e Defesa Social (SSPDS), os outros três ocupantes do veículo ficaram feridos e foram socorridos para unidades hospitalares.

Não há informação sobre o estado de saúde das outras vítimas. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente fatal.