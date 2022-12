Morre adolescente atacado com barras de ferro no Centro Socioeducativo de Sobral, no Ceará

Morreu na tarde desta quarta-feira (28) o adolescente atacado no Centro Socioeducativo de Sobral, no interior do Ceará. A informação foi confirmada ao Sistema Verdes Mares pela Santa Casa de Misericórdia de Sobral, onde o jovem estava internado.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda posicionamento.

A vítima foi atacada com barras de ferro por outros dois internos da unidade socioeducativa, na manhã desta quarta-feira. Os adolescentes foram conduzidos a delegacia e autuados por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio.

O jovem, que é da cidade de Tianguá, foi espancado na cabeça e no corpo e foi socorrido por uma ambulância do Samu em estado grave para o hospital. A idade dele não foi revelada.

Responsabilização dos envolvidos

Em nota enviada ainda pela manhã, a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas) informou que, sobre o crime, estão sendo realizadas as comunicações formais ao Sistema de Justiça.

A Corregedoria da Seas instaurou procedimento para apurar e responsabilizar os envolvidos.