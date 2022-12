Interno do Centro Socioeducativo de Sobral é atacado por dois adolescentes com barra de ferro

Um adolescente do Centro Socioeducativo de Sobral, no interior do Estado, sofreu tentativa de homicídio por outros dois internos da unidade, na manhã desta quarta-feira (28). A vítima foi atacada com barras de ferro que foram retiradas de mesas e foi atingida na cabeça e no corpo, conforme informações da TV Verdes Mares.

O adolescente, que é da cidade de Tianguá, foi socorrida por uma ambulância do Samu até unidade de saúde do Município, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Ainda segundo apuração da TV Verdes Mares, o estado de saúde dele é grave.

O Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), da Delegacia Regional de Sobral, esteve no local com equipes da Polícia Militar.

Os adolescentes envolvidos foram conduzidos para a delegacia e autuados por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio. Após os procedimentos, eles serão entregues novamente à disposição da Justiça, segundo a SSPDS.

Responsabilização dos envolvidos

Em nota, a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas) informou que estão sendo realizadas as comunicações formais ao Sistema de Justiça, e a Corregedoria da Seas instaurou procedimento para apurar e responsabilizar os envolvidos.