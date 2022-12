Mulher é presa em Cascavel suspeita de integrar organização criminosa

Uma mulher de 20 anos de idade, suspeita de integrar uma organização criminosa no Ceará, foi presa nessa segunda-feira (26), no Centro de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil cumpriu sete mandados de prisão preventiva desde o último domingo (25), incluindo o que foi em desfavor de Danyele da Silva, 20, que estava foragida.

Iniciadas no último dia 19 de dezembro, as investigações apontaram que a suspeita colaborava com Dyego Mendes da Silva, 25, conhecido como 'Dyego Cego', um dos integrantes do mesmo grupo e que já havia sido preso pela Polícia.

Dyego tem antecedentes por homicídio e porte e posse de arma de fogo.

Outras prisões

De acordo com a SSPDS, os outros mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram cumpridos desde domingo (26) em Pindoretama, Cascavel e Fortaleza.

Além de Dyego, foram cumpridos mandados contra Antônio Albenilson Vital Martins, 34, Valdir Paulino Ferreira, 27, Cirlene Ribeiro da Costa, 34, e José Alri Santos Silva, 26, que já estavam em unidades prisionais, e contra Francisco das Chagas Pereira Diniz, 48. O grupo atuava prioritariamente em Cascavel.

A operação policial teve o apoio de equipes do Núcleo da Delegacia Metropolitana de Cascavel e do Núcleo Operacional do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM) da Polícia Civil.