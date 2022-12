Influenciadora é flagrada derrubando mulher e criança de moto em movimento em Sobral; veja vídeo

Uma influenciadora digital foi flagrada derrubando e agredindo uma mulher, que carregava uma criança de colo, da garupa de uma motocicleta em movimento, no último domingo (25), no bairro Sumaré, em Sobral (Região Norte do Estado). A criança seria sobrinha da suspeita.

Em vídeo registrado por uma câmera de segurança, é possível observar o momento em que as vítimas caem do veículo no asfalto após serem supostamente puxadas pela suspeita, identificada pelo Sistema Verdes Mares como influenciadora, acumulando mais de 13 mil seguidores no Instagram. Em seguida, a moça parece ser agredida pela outra enquanto o bebê fica imóvel no chão.

Pessoas próximas ao local se aproximam, intervindo e retirado a mulher de cima da outra. Elas também socorrem a criança, pegando-a no colo.

Medida protetiva contra suspeita

Após o episódio, a jovem registrou um boletim de ocorrência (BO) na Delegacia Municipal de Sobral, posteriormente transferido para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), segundo a Polícia Civil. Como o caso envolve um bebê, o Conselho Tutelar de Sobral atuou no auxílio e no suporte à ocorrência, conforme detalhou o conselheiro tutelar do município, Roney Sales, à TV Verdes Mares.

"Foi solicitada uma medida protetiva tanto pra ela [mãe] quanto pra criança, para que a suspeita não tenha aproximação das mesmas."

Ainda segundo ele, com o impacto contra o chão, a criança chegou a ficar desacordada por alguns segundos. No relato, o profissional detalha que ela foi levada para a Santa Casa de Sobral, onde realizou exames médicos e foi liberada.

"A gente [Conselho Tutelar] vai encaminhar ela para um atendimento posterior para ver se, de fato, não ficou nenhuma lesão na cabeça, no corpo, devido aos ferimentos", explicou.

Nas redes sociais, a mãe da criança chegou a compartilhar imagens dos hematomas e escoriações supostamente provocados pelo episódio.

Legenda: Bebê seria sobrinho da suspeita Foto: reprodução

Em nota, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias da ocorrência de lesão corporal dolosa, através da DDM, que está a cargo das investigações. A autoridade completou que as imagens que flagraram o momento do crime estão auxiliando os trabalhos policiais.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. O contato é o (85) 9915-3463, WhatsApp da DDM Sobral, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o Whatsapp (85) 3101-0181. O sigilo e o anonimato são garantidos.

