Ministro do TCU é assaltado enquanto caminhava na praia, em Fortaleza

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Benjamin Zymler foi assaltado enquanto caminhava na Praia do Futuro, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (13). Ele foi surpreendido na faixa de areia por dois homens, que levaram um relógio digital e um celular.

A dupla de suspeitos foi presa em flagrante por uma composição do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar do Ceará (PMCE). A localização online do relógio do ministro teria ajudado as forças de Segurança a chegar aos assaltantes.

Foi apreendida a faca usada no crime para ameaçar Zymler e todos os pertences da vítima foram recuperados.

Legenda: Bejamin Zymler é um dos ministros do TCU Foto: Divulgação/TCU

O ministro está em Fortaleza para participar de um debate sobre Nova Lei de Licitações e Contratos. O Diário do Nordeste solicitou informações sobre a estadia dele na Capital cearense ao TCU e aguarda resposta.

Veja também Segurança Participação em filmes e programa de rádio: casal suspeito de desviar doações ao RS exibia carreira nas redes Segurança Em menos de uma semana, entorno de escola municipal de Fortaleza registra três tiroteios Segurança Jovem é esfaqueada em supermercado na Barra do Ceará, em Fortaleza

Suspeitos respondiam à série de crimes

"Os suspeitos, um homem de 23 anos, que já respondia criminalmente por ameaça, roubo, corrupção de menores, consumo de entorpecentes e constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e o outro de 38 anos, o qual já tinha antecedentes por roubo, lesão corporal, crime ambiental, furto e ameaça, foram apresentados na Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur), onde está sendo instaurado o procedimento cabível", informou a PMCE.

Um dos suspeitos, Gabriel Ferreira da Costa, usava uma tornozeleira eletrônica, de acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP).

"O monitorado foi preso pelas forças de Segurança do Ceará. O trabalho integrado do sistema de monitoramento da SAP, junto com as outras forças, resultou na prisão do assaltante. Todos os bens materiais da vítima foram recuperados", disse a pasta.