Mestre do Reisado em Juazeiro do Norte é assassinado a tiros na madrugada do Dia de Reis

Cícero Frank Severino da Silva, o mestre "Cicinho", morreu na madrugada deste sábado (6), Dia de Reis, em Juazeiro do Norte. O Sistema Verdes Mares (SVM) apurou que o mestre do "Reisado Manoel Messias", de 44 anos, foi assassinado a disparos de arma de fogo, próximo de casa, no bairro Pio XII.

De acordo com uma familiar do mestre Cicinho, ele estava na calçada da residência com ela e outros dois brincantes, organizando um trono para as apresentações do reisado neste sábado, quando dois homens a bordo de uma motocicleta chegaram ao local e atiraram contra ele.

O mestre chegou a ser socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com cerca de quatro perfurações de bala no corpo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O falecimento fez com que a Prefeitura de Juazeiro do Norte, por meio da Secretaria da Cultura, cancelasse o Ciclo de Reis que seria realizado neste sábado. Uma nova data para os festejos será anunciada posteriormente pela pasta.

"A gestão municipal, neste momento de grande tristeza e dor, expressa condolências e solidariedade aos familiares e amigos", escreveu o Executivo municipal no Instagram.

Padrinho do mestre Cicinho, Damião Ferreira Lima, mestre do Reisado São Damião, compartilhou que familiares e amigos da vítima não conseguem entender o que aconteceu. "Parece um mistério", disse. Ele também desabafou que o afilhado fará falta, especialmente, para a cultura popular local: "Lamento muito por isso. Perdemos um mestre muito bom, ele brincava um reisado muito bonito, em segurança".

Investigações

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou o homicídio nesta madrugada e informou que as investigações são conduzidas pela Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, que está em diligências para localizar e capturar os envolvidos no crime.

Segundo a familiar de Cicinho, o mestre não tinha desavenças com ninguém.