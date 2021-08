Marido mata adolescente amante da esposa ao descobrir traição, em Aquiraz, na Grande Fortaleza

Um homem identificado como Ricardo de Souza dos Santos, 21, foi preso na quinta-feira (19) suspeito de matar um adolescente apontado pela Polícia Militar como amante da esposa dele, no bairro Gruta, em Aquiraz, na Grande Fortaleza. Na ocasião, Gessica Monteiro Andrade, 29, companheira de Ricardo, também foi capturada, por ter escondido a arma de fogo utilizada no crime.

De acordo com os policiais militares, Luciano da Silva Melo, de 15 anos, era conhecido do casal e estava morando com eles há alguns dias em uma casa localizada no cruzamento da Rua Padre Valdir Medeiros com Travessa São Francisco.

Aos agentes, testemunhas informaram que o marido começou a desconfiar que a esposa estava o traindo com o jovem. Na quinta-feira (19), ele saiu mais cedo do trabalho e descobriu o envolvimento dos dois.

Discussão

Ricardo e Luciano teriam discutido e, em seguida, o homem efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, que foi atingida na cabeça e caiu sem vida na calçada da residência.

Logo após o crime, o casal fugiu do imóvel. A Polícia Civil de Aquiraz soube que eles estavam perto do local onde o fato aconteceu e os localizaram.

Levantamentos

Eles foram encontrados e, durante as investigações, os policiais civis apuraram que a mulher escondeu a arma de fogo usada na ação criminosa, e que o homem foi o autor dos disparos.

Ricardo e Gessica, que não tinham antecedentes criminais, foram levados para a Delegacia Metropolitana de Aquiraz. A Polícia Civil colhe indícios para saber se houve a participação de mais pessoas no caso.