Mais de 11 mil detentos do Sistema Penitenciário cearense são inscritos no Encceja 2022

O Sistema Penitenciário cearense contará com 11.449 detentos no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade (Encceja PPL) 2022. O número representa um crescimento de 85,38% em relação ao ano de 2021, que teve participação de 6.176 internos, segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

As provas serão aplicadas em 28 unidades prisionais da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e do Interior do Estado, nos dias 18 e 19 de outubro. Segundo a SAP, a participação dos internos tem "o intuito de proporcionar novos caminhos e oportunidades para um novo recomeço".

8.260 presos inscritos para realizar a prova de Ensino Fundamental e 3.189, para a avaliação do Ensino Médio. As provas têm 120 questões no total, divididos em quatro provas.

Para participar do Encceja PPL, o interno precisa ter o ensino fundamental e médio incompletos. A avaliação, voluntária e gratuita, é aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e tem por objetivo avaliar as habilidades e competências básicas de jovens e adultos que não tiveram oportunidade de concluir o ensino Fundamental e Médio quando estavam em idade escolar.

Se aprovado, o detento ganha a certificação de conclusão do Ensino Fundamental ou Ensino Médio e terá direito a remição de pena. A remição varia de acordo com o nível de aprovação alcançado, de acordo com a Secretaria. No Ensino Fundamental, pode chegar a 66 dias a menos de pena. E no Ensino Médio, a 50 dias, conforme Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O secretário da Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque, destaca que "são 11 mil internos inscritos no Encceja 2022 e na edição anterior alcançamos mais de 50% de aprovações. Esse resultado é a educação efetivamente sendo oferecida dentro do sistema prisional. É através da educação, capacitação e trabalho que estamos salvando vidas e transformando pessoas".

O coordenador da educação da SAP, Rodrigo Moraes, acredita que o recorde de inscrições é resultado da evolução do Sistema, com novas políticas de segurança e disciplina dentro das unidades. "Esses internos têm se sentido extremamente motivados a serem certificados no ensino Fundamental e Médio para alcançar melhores oportunidades no mercado de trabalho e ter uma nova perspectiva de vida", destaca.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil