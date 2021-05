Uma grande apreensão de drogas foi realizada pela Polícia Civil de Pedra Branca, no interior do Ceará, nesta terça-feira (18). O material estava escondido no cemitério municipal da cidade.

A droga do tipo skank estava guardada nos túmulos do equipamento público, e está avaliada em R$ 10 mil. Segundo a Polícia Civil, um menor foi apreendido e está à disposição da Justiça.

A reportagem demandou a Secretária de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para mais informações e aguarda retorno.