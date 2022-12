Líder religioso é preso sob suspeita de estupro contra jovem de 15 anos

Um homem de 33 anos, cuja identidade não foi revelada, está sendo acusado de cometer estupro contra uma jovem de 15 anos. O suspeito é líder de um templo religioso, na cidade de Bela Cruz, interior do Ceará.

A vítima era frequentadora do local. O investigado foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), na última terça-feira (29), em um imóvel no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza.

Segundo investigações da PC-CE o líder teria usado sua posição para se aproximar da vítima e, após o suposto estupro, teria fugido da cidade.

Em depoimento, o delegado municipal de Bela Cruz, Adriano Vasconcelos, diz 'possuir conhecimento que possam existir outras vítimas'.

"Com o andamento das investigações, tomamos conhecimento que possam existir outras vítimas. É fundamental, para que as investigações avancem, que essas outras vítimas compareçam à Delegacia Municipal de Bela Cruz e narrem suas versões sobre os fatos. A Polícia Civil garante a preservação de suas imagens e daremos todo o suporte necessário às vítimas”, declarou.