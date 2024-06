Justiça manda soltar condenado por Chacina do Benfica que ainda não foi julgado por outro homicídio

"Quando alcançaram a vítima, os delatados desembarcaram do veículo e passaram a efetuar disparos em seu desfavor. Apesar de o ofendido ter tentado se esconder dentro de um estabelecimento comercial localizado nas proximidades do logradouro onde se deu início à sua perseguição, visando livrar-se dos incriminados, estes o descobriram e adentrando no local onde a vítima desejou homiziar-se, a alvejaram mortalmente, com seis disparos, os quais atingiram-na no crânio, no pescoço, no tórax e no abdômen"