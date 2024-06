Justiça leiloa veículos de luxo apreendidos com investigado de lavar dinheiro para o PCC

A 11ª Vara da Justiça Federal do Ceará decidiu leiloar dois veículos de luxo apreendidos com um homem apontado como 'laranja' da facção criminosa paulista Primeiro Comando da Capital (PCC).

Vão a leilão as caminhonetes Amarok 4x4, com valor previsto de R$ 105 mil, e uma Hilux de cor prata, por R$ 190 mil. O leilão deve acontecer por meio eletrônico, mas ainda não há data prevista.

Os dois carros estavam em posse do investigado Rene Andrew Monteiro Gomes. O homem foi um dos alvos da operação da Polícia Federal 'Espelho Branco, fase 2'. A operação foi deflagrada em agosto de 2022, com mandados cumpridos nos municípios de Fortaleza, Eusébio, Aquiraz e Santa Quitéria, no Ceará, além de São Paulo (SP) e Maceió (AL).

Conforme investigações, Andrew é suspeito de ser "laranja" de Odemir Francisco dos Santos, membro do PCC. Ele estaria envolvido no crime de lavagem de dinheiro

BLOQUEIO DE BENS

Quando deflagrada a operação, foi determinado judicialmente o bloqueio de valores nas contas dos suspeitos, sequestro de imóveis de luxo em valores superiores a R$ 5 milhões e veículos em valores superiores a R$ 2 milhões. Um fuzil calibre 5.56 e uma pistola 9 mm foram apreendidos.

FASE I

Deflagrada no dia 11 de novembro de 2021, a primeira fase da operação "Espelho Branco" prendeu um líder da facção e cumpriu mandados de busca em três mansões em condomínios de luxo em Fortaleza e no Eusébio. Um dos imóveis foi adquirido por R$ 3,6 milhões.

Durante as investigações, a PF levantou indícios sobre a participação da quadrilha na dissimulação da propriedade de bens, na movimentação de recursos ilícitos e na integração no mercado formal com dinheiro do tráfico de drogas e de outros crimes.