Jovem vai a encontro para buscar moto negociada pela internet e é morto com golpes na cabeça no CE

Um jovem de 22 anos foi assassinado com golpes na cabeça e golpes de faca após ser atraído para um falso encontro onde era negociada uma motocicleta. O caso aconteceu em Fortaleza e três suspeitos pelo crime foram presos.

Igor Lucas da Silva negociou o veículo pela internet e chegou a pagar R$ 5 mil. A família da vítima comunicou o desaparecimento do jovem nas redes sociais e o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil. Nessa sexta-feira (3), o corpo de Igor foi encontrado.

Três pessoas suspeitas de envolvimento no homicídio foram detidas no bairro Prefeito José Walter. Marcelo Lima de Sousa, 23, Deliane Andrade de Almeida, 28, e Francisco José Silva de Lima, 26, foram levados ao 13º Distrito Policial e autuados em flagrante por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e associação para o crime.

INVESTIGAÇÃO

Os suspeitos não tinham antecedentes criminais. As prisões em flagrante foram convertidas em prisão preventiva após a juíza alegar a gravidade do caso. Consta em documentos que a reportagem teve acesso que Marcelo e Deliane simularam a venda da motocicleta para atrair a vítima ao local do crime.

Igor teria feito parte do pagamento adiantado, totalizando R$ 5 mil.

"Os autos revelam, ainda, que, em seguida, a vítima foi assassinada com golpe na cabeça e golpes de faca, tendo o conduzido Francisco José Silva de Lima sido contratado para ocultar o cadáver".

Para a juíza, "a gravidade em concreto da conduta atribuída aos flagranteados é bastante elevada, pois há indícios de que se associaram para praticar crime de homicídio duplamente qualificado (com recurso que tornou impossível a defesa da vítima -dissimulação), com pluralidade de agentes e de forma premeditada".

A Polícia Civil informa que diligências continuam com o intuito de identificar outros possíveis envolvidos no crime. O caso foi transferido para a delegacia do 8º DP, que deve dar continuidade às investigações.