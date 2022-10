Jovem morre após carro capotar em Aurora, no Cariri

Um acidente de trânsito em Aurora, na região do Cariri, deixou um jovem de 22 anos morto neste domingo (23). De acordo com nota emitida pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o motorista de um veículo particular perdeu o controle e o carro capotou na CE-153.

José Alessandro Lincoln de Alencar da Silva, de 22 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local. A Delegacia Municipal de Aurora ficará a cargo da investigação do acidente.

A página do Encontro de Jovens com Cristo da Paróquia São Vicente Ferrer, de Lavras da Mangabeira, lamentou a morte em publicação no Instagram.

"É com imenso pesar, que nós da família EJC Lavras, comunicamos e choramos a perca de mais um irmão ejotista! Que Deus o receba de braços abertos. Desejamos conforto para todos os familiares e amigos e que possamos colocar cada um em nossas orações! Lembraremos sempre de todos os momentos juntos, e que sua alegria contagiante esteja sempre em nossos corações!", publicou.