Jovem desaparecida após festa é encontrada morta em cacimba no Crato

Uma jovem desaparecida após uma festa foi encontrada morta dentro de uma cacimba, em um terreno no Bairro São José, no município de Crato, no Ceará, na terça-feira (6).

A família de Laísa Alves, 21, chegou a ir ao local do ocorrido e fazer o reconhecimento do corpo. O suspeito de matar a jovem e ocultar o corpo é o companheiro dela, que também é seu primo.

Até a publicação desta matéria ele era considerado foragido. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência de achado de cadáver.

A Pasta de Segurança informou ainda que somente mediante a conclusão do laudo cadavérico será possível afirmar o que causou o óbito. O caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher do município de Crato.

Familiares viram namorado ferido

Em entrevista à TV Verdes Mares, uma irmã da jovem declarou que foi à casa do companheiro da vítima e o encontrou ferido com arranhões no tórax e no rosto, alegando estar preocupado com o sumiço da mulher.

Ainda segundo a familiar da jovem, algumas horas depois, o rapaz fugiu.