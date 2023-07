Irmãos são assassinados a caminho da casa da avó por cruzarem território de facção rival na Caucaia

Dois adolescentes foram assassinados, na tarde deste sábado (8), por membros de uma facção criminosa quando se dirigiam à casa da avó, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). No local, as informações indicam que as vítimas são dois irmãos, sem antecedentes criminais.

A reportagem também obteve informações de que o crime teria ocorrido após os jovens serem rendidos e interrogados por criminosos da região. Depois de uma série de perguntas, descobriram que o terceiro irmão, atualmente ingresso no sistema prisional, faz parte de uma facção rival.

Por terem cruzado um "território proibido", o "tribunal do crime", como é conhecido popularmente, teria resolvido assassinar os dois outros irmãos.

Ambos eram esperados pela avó e pelo pai que, ao notar a demora, teria saído para encontrar os filhos no caminho. Ele chegou depois dos homicídios e foi a primeira pessoa a ver os jovens mortos.

Investigação

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga as circunstâncias dos assassinatos por meio do Núcleo de Homicídios da Delegacia Metropolitana de Caucaia.

De acordo com a SSPDS, equipes da Polícia Militar (PMCE), da Perícia Forense (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionadas e realizaram as primeiras diligências no local.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR