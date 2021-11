Integrantes de torcida organizada do Corinthians são presos com drogas em Beberibe, no Ceará

Seis integrantes de uma torcida organizada do Corinthians foram presos em um ônibus, na noite dessa quinta-feira (25), depois que a Polícia Militar encontrou drogas na bolsa deles em uma em casa alugada em Beberibe, no litoral leste do Ceará. Nessa data, o clube paulista enfrentou o Ceará pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão.

De acordo com a Polícia Militar, a ofensiva foi realizada depois de uma denúncia anônima relatando uma "movimentação suspeita" na residência.

Por volta das 22h, uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) recebeu uma informação de uma grande quantidade de pessoas e uma movimentação suspeita no imóvel, onde possivelmente haveria consumo e comercialização de entorpecentes.

Os militares foram ao local averiguar e na frente da casa estava um homem conhecido como "Barbudo", que havia alugado a casa junto a torcedores da torcida organizada "Gaviões da Fiel" do Sport Club Corinthians Paulista.

Apreensões

Ao ser questionado pelos policiais sobre a denúncia anônima, o suspeito autorizou as buscas na residência, onde os agentes notaram um forte odor de drogas.

Durante a ação, foram encontradas muitas bolsas, e seis delas tinham maconha tanto embaladas para comercialização como em pedaços maiores, totalizando 267 gramas. Também foi apreendido um valor de R$ 425.

Capturas

Outra composição da PM abordou um ônibus dos torcedores em questão, e os perguntaram quem seriam os donos das bolsas em que foram encontrados os entorpecentes.

Edgar José Cavalcante, 37; André Luiz Machado, 35; Carlos Eduardo Alves Malaquias, 34; Vinícius Oliveira Marcondes, 30; Guilherme Vieira Dias, 30; e Jhonnes Pacheco da Silva, de 27 anos, confessaram serem os donos das bolsas.

Tanto os suspeitos e quanto os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia de Aracati, onde foi feito um inquérito policial.